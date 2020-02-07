Ağrı'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Ağrı'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

6 saat önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ağrı'da tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı, System.String[]

Ağrı'nın Patnos ilçesinde tır ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Ağrı- Van kara yolunun Sanayi Kavşağı'nda Hıdır Ballı yönetimindeki 31 ACD 900 plakalı tır, Cabir Karataş yönetimindeki 61 DU 395 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada her iki sürücü ile otomobilde bulunan Cabir Karataş'ın babası Süleyman Karataş (80) yaralandı.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Patnos Devlet Hastanesine kaldırılan Süleyman Karataş, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza yüzünden bir süre ulaşıma kapanan kara yolu, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

Karataş, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 12:40 Kaynak: AA
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