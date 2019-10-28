Son Dakika Haberleri: Ağrı'da tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Son Dakika Güncel Ağrı'da tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı'da tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

21 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ağrı'nın Doğubayazıt ile Van'ın Çaldıran ilçelerini birbirine bağlayan Tendürek Geçidi'nde kontrolden çıkan tırın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Van'dan Ağrı istikametine seyreden ve sürücüsünün kimliği belirlenemeyen yabancı plakalı pimapen yüklü tır, Tendürek Geçidi'nin Somkaya köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada, kimliği belirlenemeyen bir kişi öldü, İran uyruklu Mohammad Gaffari (32) ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine Jandarma Asayiş Komando, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan Gaffari, ambulansla Doç. Dr. Yaşar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden kişinin cesedi ise hastane morguna kaldırıldı.

Ağrı'da tır şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

Ağrı, Van, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.10.2019 03:15 Kaynak: AA
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