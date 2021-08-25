Ağrı'da tırın çarptığı kız çocuğu hayatını kaybetti - Son Dakika

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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