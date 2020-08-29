Ağrı'da tırın çarptığı yaşlı adam öldü - Son Dakika

Çevredekilerin haber vermesi üzerine, olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Kalkman'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

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