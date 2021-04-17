Ağrı'da Tohum Dağıtma Töreni düzenlendi - Son Dakika

Ağrı Valiliği öncülüğünde gerçekleştirilen 'Korunga Ekiliş Alanlarında Artış ve Islahının Sağlanması Projesi' ve 'Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi' kapsamında temin edilen tohumlar Vali Dr. Osman Varol'un katılımıyla Tohum Dağıtma Töreni'nde çiftçilerine dağıtıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından finanse edilen "Yem Bitkilerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında 525 çiftçimize 5 bin 250 dekar alanda ekilmek üzere toplam 52 bin 500 kg korunga tohumu ile Vali Varol'un talimatları ile İl Özel İdaresi tarafından finanse edilerek sürdürülen "Silajlık Mısır Yetiştiriciliğinin Yaygınlaştırılması Projesi" kapsamında 12 bin dekar alanda ekilmek üzere ortalama 400 çiftçimize 2 bin 400 torba silajlık mısır tohumunun dağıtımı gerçekleştirildi.

Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, 'Göreve geldiğimiz ilk günden beri Ağrı'mızın çok büyük bir potansiyeli olduğunu biliyor, 'Potansiyelini Keşfet Ağrı' sloganıyla projeler geliştiriyoruz. Çok ciddi tarımsal ve hayvancılık potansiyeli olan ilimizin potansiyelini önemli projelerle ortaya koymak amacıyla tarımda üretimi, katma değeri yükseltmek ve çiftçilerimizin refahını arttırmak için çalışmalar yürütüyoruz. İlimizin yüzde 74'ünü oluşturan devasa bir orana sahip otlak ve meralarımızın yanında mutlaka yem bitkisi üretimine ihtiyacımız var. Bugün bu amaçla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Burada 525 çiftçimize yaklaşık 52 tonluk korunga, 32 tonluk silajlık mısır tohumu dağıtımı gerçekleştirerek bine yakın çiftçimize destek sağlamış olacağız. Bu projenin tarımsal üretimin yanında hayvancılık sektörümüze de çok büyük katkı sağlayacağını biliyor, üretim sürecinin hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Kenan Engin ise, "Özellikle hayvancılık faaliyeti ile uğraşan üreticilerimizin önemli ihtiyaçlarından biri olan kaliteli kaba yem ihtiyacının karşılanmasına ve ilimizde yem bitkileri ekiliş alanlarının ve üretiminin artırılmasına vesile olacak bu iki projenin toplam maliyeti 1 milyon 490 TL olup, Korunga Tohumunun yüzde 75'i Silajlık Mısır Tohumunun da yüzde 90'nı hibe şeklinde olacaktır. Tohum Dağıtım Projemizin ilimiz tarımsal hasılasına katkısı ise 20 Milyon TL düzeyinde olacaktır." İfadelerine yer verdi. - AĞRI