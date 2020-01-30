Ağrı'da toplanan yardımlar deprem bölgesine gönderildi - Son Dakika

Elazığ'da meydana gelen 6.8 şiddetindeki depremin ardından bölgedeki depremzedeler için Kızılay Ağrı Şubesi'nin başlattığı yardım kampanyası kapsamında toplanan yardımlar, deprem bölgesine gönderildi.



Ağrı'da Kızılay Şubesi tarafından başlatılan yardım kampanyası kapsamında toplanan yardım malzemelerini taşıyan tır, bu gün İl Müftüsü Tandoğan Topçu'nun ettiği duayla Elazığ'a doğru yola çıktı.



'Biz bu acıyı yüreğimizde hep birlikte his ediyoruz'



Kızılay Ağrı Şubesi önünde başlatılan kampanya ile ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Şube Başkanı Orhan Tatlı, Ağrılıların kendilerini arayarak, yardımda bulunmak istediklerini ve bunun üzerine yardım kampanyası başlattıklarını belirterek: " Kızılay depremin meydana geldiği andan itibaren sahadaydı. Bizde Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden sonra Kızılay Ağrı Şubesi olarak, neler yapabiliriz? Diye düşünürken, Ağrılı kardeşlerimizden talep geldi. Arkadaşlarımız zaten olay yerindeydiler. Bizlerde gelen yardım talepleri doğrultusunda kampanya başlattık. Aslında bu kampanyayı vatandaşlarımız başlattı bizlerde aracı olduk. Burada bu kampanyaya yedi den yetmişe tüm vatandaşlarımız destek oldu. Küçük kızlarımız kumbaralarındaki paralarını bağışladı. Bazı kardeşlerimiz çeyiz sandıklarını bağışladı. Şu an oradaki acının boyutunu biz kalbimizde yaşıyoruz. Ağrı'daki bütün kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın katkıları oldu. Bütün ilçelerimiz tek yürek oldu. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bundan eminiz ki, bu durum tamamen bir birliktelik, bir kardeşlik örneğidir" ifadelerini kullandı. - AĞRI