Ağrı'da toplu kullanım alanları dezenfekte edildi - Son Dakika

Ağrı'da, belediye ekiplerince yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında toplu yaşam alanları dezenfekte edildi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğünce Kovid-19 salgını nedeniyle toplu yaşam alanlarında dezenfekte çalışması başlatıldı.
Bu kapsamda ekipler, hizmet binaları, toplu taşıma araçları, otobüs durakları, banklar, parklar, bankalar, kaldırımlar ve vatandaşların temasla etkileşim sağladıkları alanları dezenfekte etti.
- Kaynak: AA
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