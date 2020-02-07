Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Son Dakika

Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

6 saat önce

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Ağrı'da trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı, System.String[]

AĞRI'nın Patnos ilçesinde, TIR ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, öğlen saatlerinde sanayi kavşağında meydana geldi. Hıdır Ballı idaresindeki 31 ACD 900 plakalı TIR, 61 DU 395 plakalı Cabir Karataş (33) idaresindeki otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobil ters dönerek durdu. Kazada araç sürücüleri ile otomobilde bulunan Süleyman Karataş (80) yaralandı. 3 yaralı olay yerine gelen ambulansla Patnos Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Süleyman Karataş doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sürücü Cabir Karataş'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle trafiğe kapanan Ağrı- Van karayolu araçların çekilmesiyle yeniden ulaşıma açıldı.


Patnos, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 02:51 Kaynak: DHA
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