Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

Ağrı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı

1 saat önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ağrı'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 6 Yaralı, System.String[]
Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Nimet Çetrez (55) yönetimindeki 04 AT 709 plakalı kamyonet, Müftü Selim Mahallesi mevkisinde refüje çarptı.

Kazada yaralanan sürücü ile Muhammet Said (7), Hülya (32), Metin (45), Ayşe (50), Ayşenur Çetrez (3) ile bebek olduğu belirtilen Zeynep Çetrez Eleşkirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Muhammet Said Çetrez müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Metin Çetrez, buradaki müdahalenin ardından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 07:57 Kaynak: AA

Eleşkirt, Ağrı, Güncel
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