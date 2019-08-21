Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü, 1 yaralı

AĞRI'nın Eleşkirt ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Ağrı- Erzurum karayolu Sarıcan mevkiisinde meydana geldi. Özkan Yıldırım yönetimindeki 34 PU 6596 plakalı otomobil, Şahin Sabuncu yönetimindeki 04 DD 783 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde, kamyonet sürücüsü Şahin Sabuncu ile arkadaşı Zeki Gelturan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. İki arkadaşın cansız bedeni, morga götürüldü. Yaralı otomobil sürücüsü Özkan Yıldırım ise yapılan ilk müdahalelerin ardından Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.