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Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

14 dakika önce

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı, System.String[]

Ağrı'nın Eleşkirt ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.


Edinilen bilgilere göre, bugün saat 14.30 sularında Eleşkirt-Horasan yolu üzerinde dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana gelen kazada 04 DD 783 plakalı araçla 34 PU 6596 plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.


Yaşanan kaza sonucu araçlarda bulunan 4 kişiden Şahin Sabuncu ve Zeki Gelturan'ın olay yerinde hayatlarını kaybettikleri öğrenilirken, 1'i ağır olmak üzere 2 kişi de yaralandı.


Ağır yaralı olan Özkan Yıldırım'ın 112 sağlık ekipleri tarafından Ağrı Devlet Hastanesine getirildiği bilgisine ulaşıldı. - AĞRI

Eleşkirt, Horasan, Ağrı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 04:52 Kaynak: İHA
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