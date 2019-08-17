Son Dakika Haberleri: Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

47 dakika önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında geçici köy korucusu 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı, System.String[]
Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında geçici köy korucusu 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Patnos ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Kürekli mevkisinde Bayram Tekdemir idaresindeki 65 DH 003 plakalı otomobil ile Şahin Kırca idaresindeki 01 VY 517 plakalı kamyonet çarpıştı.
Kazada, geçici köy korucusu kardeşler Bayram ve Kasım Tekdemir olay yerinde hayatını kaybetti.
Kamyonetteki yaralılar Şahin, Harun, Bahar ve Mert Kırca ise, 112 Acil Sağlık ekiplerince Patnos Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Patnos, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 01:41 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Aydın'da trafik kazası, hurdaya dönen araçtan sapasağlam çıktılar
Burhan Kuzu, otoyol paylaşımıyla olay olan Demet Akalın'a destek oldu İstanbul'u teslim alan şiddetli yağmur ne zaman bitecek? İstanbul'da yağmur hayatı felç etti: Yollar su altında kaldı, tüm vapur seferleri iptal edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.8.2019 14:28:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]