Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
1 saat önce
Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında geçici köy korucusu 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Ağrı
'nın Patnos
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında geçici köy korucusu 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:52
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