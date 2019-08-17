Son Dakika Haberleri: Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
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Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı

1 saat önce

Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında geçici köy korucusu 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı, System.String[]
Ağrı'nın Patnos ilçesinde meydana gelen trafik kazasında geçici köy korucusu 2 kardeş hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Patnos, Ağrı, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 02:52 
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