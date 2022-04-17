AĞRI'DA TRAFİK KAZASI; 5 ÖLÜ - Son Dakika
Üye Girişi

AĞRI'DA TRAFİK KAZASI; 5 ÖLÜ

17.04.2022 12:55

AĞRI'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak bir ağaça çarpıp duran kamyondaki ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

AĞRI'da, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlanarak bir ağaça çarpıp duran kamyondaki ikisi çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.

Erzurum- Ağrı karayolu Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü yakınlarında meydana gelen kazada, M.U. idaresindeki ev eşyası yüklü 25 ABJ 186 plakalı kamyon şarampole yuvarlandı. Şarampole yuvarlanan kamyon, ağaçlara çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların 112'yi arayarak haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yaralı sürücü M.U.'yu araçtan çıkarıp hastaneye kaldırdı. Ayrıca araçta sıkışan anne, baba ve 2 çocuğunu vinç yardımı ile çıkardı. Sürücü M.U., kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olay yerinde hayatını kaybeden 4 kişinin cenazeleri ise Eleşkirt Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

AĞRI'DA TRAFİK KAZASI; 5 ÖLÜ

YORUMLAR
500
Ev eşyası yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, 4'ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti Ev eşyası yüklü kamyon şarampole yuvarlandı, 4'ü aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti Çocuklara camiyi sevdirmek için camide mini market açtı Çocuklara camiyi sevdirmek için camide mini market açtı

Eleşkirt, Erzurum, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AĞRI'DA TRAFİK KAZASI; 5 ÖLÜ - Son Dakika


Son Dakika
12:45 Elif Buse Doğan, Serkan Çağrı'nın iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
12:40 Evine ilk kez gittiği erkeğin banyosunu yorumlayan genç kız, eleştirilerin odağı oldu
12:34 Rusya kruvazörün intikamını almak için Kiev'i hedef aldı!
12:33 "Galatasaray'dan başka bir takım yönetir misiniz?" sorusuna Fatih Terim'den kesin yanıt
12:22 Markete kadar takip etti! Kadını taciz eden şüphelinin savunması pes dedirtti
12:18 Eşiyle ilişkiye girdiği sırada eve gelen baldızının önüne çıplak çıktı, ailede kriz patladı
12:13 2 yaşındaki çocuk kamyonetin altında kalarak hayatını kaybetti
12:08 Survivor All Star'da Evrim Keklik, yokluk adasında zor anlaşadı
11:35 PKK'nın sözde sorumlusu Mehmet Aydın Suriye'de öldürüldü
11:09 Galatasaray, Beşiktaş'ın sistemine geçiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 13:01:32. #1.11#
SON DAKİKA: AĞRI'DA TRAFİK KAZASI; 5 ÖLÜ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement