Ağrı'da trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika

Ağrı 'da otomobilin yoldan çıkarak kaldırıma çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

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Kapıköy Gümrük Kapısı'ndaki yolcu giriş ve çıkışları geçici süreyle durduruldu

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