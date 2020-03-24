Ağrı'da trafik kazasında bir kişi yaralandı - Son Dakika

Ağrı'da trafik kazasında bir kişi yaralandı
6 saat önce
Ağrı'da otomobilin yoldan çıkarak kaldırıma çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ağrı'da otomobilin yoldan çıkarak kaldırıma çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Enver Alpaslan yönetimindeki 27 AZN 87 plakalı otomobil, Ağrı- Van kara yolu 100 Yıl Mahallesi mevkisinde yoldan çıkarak kaldırıma çarptı.
Kazada yaralanan sürücü Alpaslan, 112 Acil sağlık ekiplerince Ağrı Devlet Hastanesine kaldırdı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:40 Kaynak: AA
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