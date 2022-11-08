- Ağrı'da trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimlikleri belirlendi
AĞRI - Ağrı'nın tutak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 6 kişinin kimliği tespit edildi. Kazada yanarak hayatını kaybeden bir kişinin kimlik tespiti çalışmalarına ise devam ediliyor.
İki Tır ve bir yolcu otobüsünün karıştığı kazada 21 kişi yaralanmış 7 kişi de hayatını kaybetmişti.
Kazada hayatını kaybedenlerin otobüs sürücüsü Abdulkerim Kınay, Serhat Bayraktutan, Sinan Gürbüz, Nevzat Taş, Eşref Tutak, Emre Yıldız ve Ebrar Tatlı olduğu belirlenirken bir kişinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.
Kaza sonrası yaralananlar ise şöyle
AĞRI
1. MUHLİSE IŞIK
2. HAKAN ÇELİK
3. İBRAHİM YİĞİT
4. CEVHER DAYAN -
5. ZÜBEYDE ÇİFTÇİ -
6. ŞAVAŞ ÇEMREK
7. SABAHATTİN KAPICI
8. SÜLEYMAN ÖZER
PATNOS
9. ORHAN UYUMAZ
10. EYYÜP İLTER
HAMUR
11. ONUR CAN ELÇİ
12. ZEHRA DUMAN
13. MEHMET LATİF IŞIK
14. GİRGÜN ÖZBEK
TUTAK
15. ALİ EREN DİLMAÇ
16. ZEYNEP DİLMAÇ
17. YUSUF DİLMAÇ
18. SERHAT KISA
DOĞUBEYAZIT
19. BİRSEN ÇİFTÇİ
20. MAKBULE ÖZER
21.
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