Son Dakika Haberleri: Ağrı'da traktör devrildi: 1 ölü 8 yaralı
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Ağrı'da traktör devrildi: 1 ölü 8 yaralı

1 saat önce

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.

Ağrı'da traktör devrildi: 1 ölü 8 yaralı, System.String[]

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3'ü çocuk 8 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre Ağrı'nın Taşlıçay İlçesi Kumluca Köyünden, Tanrıverdi Köyüne ziyaret amaçlı giden traktör virajı alamayarak yaklaşık 30 metre derinliğinde şarampole devrildi.


Kazada traktör kasasında bulunan Bircan Kızılırmak olay yerinde hayatını kaybederken, Hülya Taşdemir, Nejla Kaya, Fatma Kaya, Azat Kaya, Ayşe Kaya, Nur Kaya, Yağmur Kaya ve Naz Kaya yaralandılar.


Yaralılar 112 sağlık ekipleri tarafından Ağrı Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındılar. - AĞRI

Taşlıçay, Ağrı, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:43 Kaynak: İHA
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