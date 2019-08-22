Son Dakika Haberleri: Ağrı'da traktör devrildi: 1 ölü, 8 yaralı
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Ağrı'da traktör devrildi: 1 ölü, 8 yaralı

36 dakika önce

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, bir köydeki yakınlarını ziyaretine gidenleri taşıyan traktör ve römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Ağrı'da traktör devrildi: 1 ölü, 8 yaralı, System.String[]

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde, bir köydeki yakınlarını ziyaretine gidenleri taşıyan traktör ve römorkunun devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Kumluca köyünden Tanrıverdi köyüne yakınlarını ziyaret etmek amacıyla gidenleri taşıyan ve sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen traktör, virajı alamayarak şarampole devrildi.

Kazada, römorktaki Bircan Kızılırmak olay yerinde hayatını kaybetti, Nejla, Fatma, Azat, Ayşe, Nur, Yağmur, Naz Kaya ile Hülya Taşdemir yaralandı.

Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Taşlıçay, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 06:44 Kaynak: AA
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