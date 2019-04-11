Son Dakika Haberleri: Ağrı'da "Tübitak 4006 Bilim Fuarı" Sergisi Açıldı

Ağrı'da "Tübitak 4006 Bilim Fuarı" Sergisi Açıldı

59 dakika önce

Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi'nde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi açıldı.

Ağrı'da
Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi'nde "TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı" sergisi açıldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Faruk Tekin, Baro Başkanı Mehmet Salih Aydın ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat İbik, serginin açılış kurdelesini birlikte kesti. Daha sonra Tekin ve beraberindekiler sergiyi gezerek projeler hakkında öğrencilerden bilgi aldı. 50 öğrencinin hazırladığı, 20 projenin sergilendiği bilim fuarı 1 gün boyunca açık kalacak. - AĞRI
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:13 Kaynak: İHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vatandaş 6 Ay Aradan Sonra İlk Kez Dolar Sattı Son Dakika! YSK, Büyükçekmece Başvurusunun Görüşmesini Erteledi Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sudan'daki Darbe ile İlgili Açıklama Wikileaks'in Kurucusu Assange, Londra'da Tutuklandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.4.2019 19:12:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da "Tübitak 4006 Bilim Fuarı" Sergisi Açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]