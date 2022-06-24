Ağrı'da tüp içerisine gizlenmiş bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da tüp içerisine gizlenmiş bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi

24.06.2022 11:28
Ağrı'da tüp içerisine gizlenmiş bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ağrı'da tüp içerisine gizlenmiş bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ağrı'da tüp içerisine gizlenmiş bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ağrı'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda ülkeye kaçak yollarla sigara getirileceği bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Doğubeyazıt- Gürbulak yolu üzerinde durdurdukları şüpheli araçta yaptıkları aramada tüp içerisine gizlenmiş bin 380 paket kaçak sigara ele geçirdi. Araçta bulunan İ.K. ve Y.K. isimli şahıslar hakkında sigara kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı. - AĞRI

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Kaynak: İHA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da tüp içerisine gizlenmiş bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da tüp içerisine gizlenmiş bin 380 paket kaçak sigara ele geçirildi - Son Dakika
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