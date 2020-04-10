Ağrı'da Türk Polis Teşkilatı'nın 175. Kuruluş Yıl Dönümü kutlandı - Son Dakika

Ağrı'da Türk Polis Teşkilatı'nın 175. Yıl dönümü dolayısıyla Abide Meydanı'nda Atatürk Anıtına çelenk sunma töreni düzenlendi.



Düzenlenen törende Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Daha sonra İl Emniyet Müdürü Özen, beraberindeki teşkilat mensupları ile birlikte Vali Süleyman Elban'ı makamında ziyaret etti. - AĞRI