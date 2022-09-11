Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, el değmemiş doğası, balık türleri ve adalarıyla yılın her mevsimi ziyaretçi ağırlıyor.

Ağrı 'da Türkiye 'nin en yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü 'nde yumurtadan çıkan balık yavruları görüntülendi.

Kaynak: AA

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