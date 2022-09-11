Ağrı'da Türkiye'nin en yüksek rakımlı gölü olan Balık Gölü'nde yumurtadan çıkan balık yavruları görüntülendi.
Taşlıçay ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki 2 bin 241 rakımlı Balık Gölü, el değmemiş doğası, balık türleri ve adalarıyla yılın her mevsimi ziyaretçi ağırlıyor.
Çok sayıda türün bulunduğu gölde, balıklar bu sıralar yavrulamaya başladı.
Özellikle gölün kıyılarında yoğunluk oluşturan balık yavruları, su altı kamerasıyla görüntülendi.
Bölgede balıkçılık yapan Fahrettin Can, AA muhabirine, gölgede kırmızı benekli alabalığın yanı sıra aynalı sazanın da olduğunu söyledi.
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