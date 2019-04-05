Son Dakika Haberleri: Ağrı'da "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi"

Ağrı'da "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi"

1 saat önce

Ağrı'da Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin 3.etap çalışmaları başladı.

Ağrı'da
Ağrı'da Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesinin 3.etap çalışmaları başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaklaşa hayata geçirdiği "Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi" Ağrı'da 3.etabı başladı.

2500 kişilik spor salonunda başlayan Projenin 3.etabını ziyaret eden Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdür V.Cihan Demir, sporun geniş kitlelere yayılması, çocuk ve gençlere sporu sevdirerek onları sporla tanıştırmak olduğunu söyledi.

Sporcuların yetenek taramasından geçerek, doğru yönlendirilmesiyle uluslararası düzeyde başarılı sporcular çıkarılması hedeflendiğini belirten Demir, bu projeyle okullarda sportif yetenek taraması yapılarak, yetenek taraması sonucunda yetenekli gençlerin spora yönlendirileceğini söyledi.

Öğrencilere uygulanacak testler; boy-kilo ölçümü, kulaç uzunluğu testi, esneklik testi, sıçrama testi, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti testi, 20 metre sürat testi ve çeviklik testi olarak 8 istasyondan oluşuyor. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 11:08 Kaynak: İHA

Türkiye, Ağrı, Güncel
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