Ağrı'da Ücretsiz İl Spor Merkezleri Açılışı Yapıldı

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 81. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle her yıl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde yapılan İl Spor Merkezleri açılış töreni gerçekleştirildi.Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde 2013 yılında hayata geçirilen İl Spor Merkezleri uygulamasında, 5-18 yaş grubu çocuk ve gençlere yönelik Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde düzenlenecek olan Yaz Spor Okulları, 18 farklı branşta faaliyet gösterecek.Ağrı'da İl Spor Merkezleri'nin Yaz Spor Okulları açılış töreni geniş katılımla yapıldı. Açılış töreni Vali Lütfi Yiğenoğlu Şehir Stadyumunda yapıldı. Törene: Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir, Spor Şube Müdürü Cemil Budak, yöneticiler, Antrenörler ve sporcuların katılımıyla gerçekleşti. Yaz Spor Okulları bu yıl 18 branşta alanlarında uzman antrenörler tarafından hizmet verecek.Açılışta konuşma yapan Ağrı Gençlik ve Spor İl Müdürü Cihan Demir: "Çocuk ve gençlerimize spor kültürünü aşılamak, sporu sevdirmek, spor yapma alışkanlığı kazandırmak, sosyal ve kültürel yönden gelişmelerini sağlamak, yazın boş zamanlarını sporla değerlendirmek, her türlü zararlı alışkanlıklardan korumak, ruh ve beden sağlığı yerinde fizyolojik ve psikolojik sağlamlığa sahip, yetenekli ve kabiliyetli gençleri Türk sporuna kazandırmak, Güçlü bir alt yapı oluşturmak amacıyla her yıl okulların yaz tatiline girmesiyle başlayan İl Spor Merkezlerimiz de tecrübeli antrenörlerimiz nezaretinde sportif çalışmalarımız yürütülmektedir."dedi.Ağrı'yı Uluslararası platformda temsil etme bakımından İl Spor Merkezlerinin birer fırsat olduğunu belirten Demir: "Bu fırsatı bütün çocuk ve gençlerimizin sporu bir yaşam kültürü olarak benimsemeleri yegane amacımızdır. Bu amaca ulaşabilmemiz için de ailelerimizin desteğine ihtiyacımız vardır. Sporun çocuklarımızın yaşamında sadece yaz dönemi faaliyeti olarak görülmemesi, okullar açıldığı zamanda çocuklarımızın spora yönlendirilmesi, okullar açıldığı zaman da çocuklarımızın spora yönlendirilmesi ve desteklenmesi çok önemlidir. Çocuklarımız, gençlerimiz spora başlattıkları için çok değerli ailelerimizi ve buraya kayıt olan minik, yıldız ve genç sporcularımızı tek tek tebrik ediyorum. Biz şimdi burada hep beraber bir spor ailesi oluşturmuş olduk. Bu ailemiz Ağrı için bir ışık olacaktır. Buraya istekli gelen sporculara büyük görev düşüyor. Herkes mahallesinde komşularını ve arkadaşlarını yanında getirerek Ağrı Halkını spora teşvik edeceklerdir. Yoğun katılımdan dolayı çok mutlu olduğumu bildiri, bunun karşılığında ise bize düşen görev spor disiplini içerisinde antrenörlerimizin çocuklarımızı en iyi şekilde eğitmesini sağlamak olacaktır. Sporculara, ailelere ve antrenörlere başarılar dilerim." ifadelerini kullandı.Konuşmanın ardından tören boks,jimnastik,kick boks,tenis, halter,güreş gösteriyle sona erdi.2019 yılı İl Spor Merkezinde; Atletizm , Kayak, Badminton, Basketbol, Boks, Cimnastik, Futbol , Güreş, Halter, Hentbol, Judo, Kick Boks, Masa Tenisi, Özel Sporcular, Taekwondo, Tenis, Voleybol ve Yüzme spor dallarında faaliyet gösterilecek. - AĞRI