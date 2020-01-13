Ağrı'da ulaşıma kar engeli - Son Dakika
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Ağrı'da ulaşıma kar engeli

34 dakika önce

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

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Ağrı'da etkili olan kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.

Doğubayazıt'ta gece saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi beyaza büründü.

Kar kalınlığının 15 santimetreyi bulduğu ilçede, 7 kilometrelik tarihi İshak Paşa Sarayı yolunda sürücüler ilerlemekte zorlandı.


Kar yağışı, Ağrı'yı çevre illere ve İran'a bağlayan kara yolunda da etkili oldu.


Ağrı'dan İran, Van ve Iğdır kara yollarını kullanan sürücüler, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçeden geçişlerinde zor anlar yaşadı.

İran üzerinden Gürbulak Sınır Kapısı'nı kullanarak Türkiye'ye giriş yapan ağır tonajlı birçok aracın sürücüsü ise ilçe merkezi ile çevre yolundaki dinlenme tesislerine sığındı.


Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceyi bulduğu bölgede, yakıt depolarındaki mazotu donan bazı araçlar yolda kaldı.

Doğubayazıt- Çaldıran kavşağında dinlenme tesisi işleten Tacettin Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çevre yolunu kullanan tır şoförlerinin geceyi ilçedeki dinlenme tesislerinde geçireceklerini söyledi.

Dursun, "Kar yağışı gece saatlerinden itibaren etkisini artırdı. Soğuk havanın da etkili olduğu bölgede, Gürbulak Sınır Kapısı'ndan giriş yapan tır şoförleri riske girmemek için dinlenme tesislerine sığınarak kar yağışının etkisini kaybetmesini bekliyor." diye konuştu.

Doğubeyazıt, İran, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 03:02 Kaynak: AA
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