Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Ulaşıma Sis Engeli

Ağrı'da Ulaşıma Sis Engeli

1 saat önce

Ağrı'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Anadolu Jet'in Ağrı-Ankara uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Ağrı'da Ulaşıma Sis Engeli, System.String[]
Ağrı'da etkili olan yoğun sis nedeniyle Anadolu Jet'in Ağrı-Ankara uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Kentte iki gündür sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

Sabah saatlerinde de etkili olan sis nedeniyle AnadoluJet'in Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Ağrı Ahmed-i Hani Havalimanı'na yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.

Görüş mesafesinin 20 metreye kadar düştüğü kentte ana caddeler ve çevre yolundaki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 10:40 Kaynak: AA

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