Ağrı'da Ulaşıma Sis Engeli
40 dakika önce
Ağrı'da yoğun sis nedeniyle Ağrı-Ankara uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.
Ağrı
'da yoğun sis nedeniyle Ağrı- Ankara
uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.
Ağrı'da üç gündür özellikle sabah etkili olan yoğun sis, görüş mesafesini 30 metreye kadar düşürdü.
Sis nedeniyle Anadolu Jet
'in, Ankara Esenboğa ile Ağrı Ahmed-i Hani
havalimanları arasında yapılması planlanan uçak seferleri karşılıklı iptal edildi.
Kentte ana caddelerde ve çevre yolundaki sürücüler de sis dolayısıyla ilerlemekte güçlük çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 09:09 Kaynak: AA
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