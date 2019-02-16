Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Umre Ödüllü Siyer Sınavı Heyecanı

Ağrı'da Umre Ödüllü Siyer Sınavı Heyecanı

1 saat önce

Peygamber Sevdalıları vakfı 17 Şubat Pazar günü Türkiye geneli Umre Ödüllü Siyer Sınavı Yapacak.

Ağrı'da Umre Ödüllü Siyer Sınavı Heyecanı, System.String[]

Ağrı'da 3 okulda yapılacak sınava 2500 kişi başvurdu.Türkiye geneli yapılacak yarışmada ilk 5'e giren katılımcılar, umre gezisi ile ödüllendirilecek.

Peygamber Sevdalıları vakfının düzenleyeceğiPeygamber Efendimize olan sevgimizi, ona olan sadakatimizi göstermek ve Peygamber efendimizin hayatını hem okumak ve hem okutmak için yarın onu oku onu yaşa temalı siyer sınavı yapılacak.

Ağrı'da saat 11:00 da yapılacak sınava 1. KategorilerAğrı İmam Hatip ortaokulu 2. kategoriler Alpaslan ortaokulu 3 ve 4. Kategoride sınava gireceklerde Şeyh Edabali ilkokulunda sınava girecekler.

İlk 5'e giren yarışmacılar umre gezisi ile ödüllendirilecek. Ayrıca yarışmaya katılacak ilk 2000 kişi yede çeşitli hediyeler verilecektir.

Peygamber sevdalıları vakfı yetkilileri yarın sınava katılacak katılımcıların yanlarında Sınav giriş kağıdı Kimlik Kalem silgi ve su getirmeleri gerektiğini dile getirerek tüm yarışmacılara başarılar dilediler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 12:24 Kaynak: Bültenler

Türkiye, Ağrı, Güncel
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