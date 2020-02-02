Ağrı'da, umre ödüllü siyer sınavı yapıldı - Son Dakika

Ağrı'da Peygamber Sevdalıları Vakfınca, "O'nu Oku O'nu Yaşa" temalı siyer sınavı yapıldı.

Kent merkezi ve ilçelerdeki okullarda gerçekleştirilen sınava 3 bin 500 kişi katıldı.

Vakfın Şube Başkanı Arif Yılmaz, yaptığı açıklamada, soğuk havaya rağmen vatandaşların köylerden gelerek sınava katıldığını söyledi.

Sınavların 10 yıldır düzenlendiğini belirten Yılmaz, "Hava sıcaklığının sıfırın altında 15 derece olmasına rağmen halkımız sınava ciddi anlamda teveccüh gösterdi. Çok ciddi bir kalabalık var. Her geçen yıl katılım sayısı artıyor. Kaybedeni aslında olmayan bir sınav bu." dedi.

Türkiye genelinde yapılan sınavda başarılı olan 7 kişinin umreye gönderileceği bildirildi.