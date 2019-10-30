Son Dakika Haberleri: Ağrı'da "Üşüyen Çocuk Kalmasın" kampanyası
Son Dakika Güncel Ağrı'da 'Üşüyen Çocuk Kalmasın' kampanyası

Ağrı'da "Üşüyen Çocuk Kalmasın" kampanyası

36 dakika önce

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Akut Kulübü tarafından "Üşüyen Çocuk Kalmasın" kampanyası kapsamında müzik dinletisi düzenlendi.

Ağrı'da

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (AİÇÜ) Akut Kulübü tarafından "Üşüyen Çocuk Kalmasın" kampanyası kapsamında müzik dinletisi düzenlendi.

İzleyenlerden büyük beğeni alan gurup kampanyadan elde edilen gelir ile ihtiyaç sahibi çocuklara çeşitli yardımlarda bulunulacak.

Nezehat Çeçen Konferans Salonunda gerçekleşen müzik dinletisine akademik, idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.

Akut, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.10.2019 04:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tendürek Dağı eteklerindeki Diyadin ilçesi beyaza büründü
Kavgada oğlu dayak yedi, baba çılgına döndü Fiat Chrysler ile PSA birleşme görüşmeleri yapıyor Danışmanlarına yer tutturamayan AK Partili vekiller, grup toplantısına erken gitti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2019 16:58:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da "Üşüyen Çocuk Kalmasın" kampanyası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]