Ağrı'da 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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Ağrı'da 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

13.09.2022 16:46
Ağrı'da 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Ağrı'da, uygulama noktasında durdurulan bir araçta 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Ağrı'da, uygulama noktasında durdurulan bir araçta 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin deşifresi ve önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda bölge trafik uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları bir hafif ticari araçta arama yaptı.

Araçta 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçiren ekipler, sürücü B.E.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ağrı'da 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ağrı'da 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika
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