Ekipler bu kapsamda bölge trafik uygulama noktasında şüphe üzerine durdurdukları bir hafif ticari araçta arama yaptı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağrı'da 810 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

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