Ağrı'da özel şirkete ait ambulansta 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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Ağrı'da özel şirkete ait ambulansta 12 düzensiz göçmen yakalandı

30.09.2022 13:10
Ağrı'da özel şirkete ait ambulansta 12 düzensiz göçmen yakalandı

Ağrı'da, uygulama noktasında durdurulan özel bir şirkete ait ambulansta Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Ağrı'da, uygulama noktasında durdurulan özel bir şirkete ait ambulansta Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eleşkirt ilçesindeki bir uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri özel bir şirkete ait ambulansı durdurup aradı.

Aramada ambulansın hasta taşımada kullanılan kısmında Afganistan uyruklu 12 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca bu kişilerin taşınmasına ilişkin 3 zanlı gözaltına alındı.

Eleşkirt Adalet Sarayı'na sevk edilen 3 zanlıdan ikisi tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenlerin işlemlerinin ise sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: AA

Afganistan, Eleşkirt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Ağrı'da özel şirkete ait ambulansta 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
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