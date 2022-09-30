Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eleşkirt ilçesindeki bir uygulama noktasında durumundan şüphelendikleri özel bir şirkete ait ambulansı durdurup aradı.

Kaynak: AA

Afganistan, Eleşkirt, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ağrı'da özel şirkete ait ambulansta 12 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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