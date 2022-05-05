Ağrı'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Ağrı'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

05.05.2022 15:18
Ağrı'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı

Ağrı'da, İl Emniyet Müdürlüğünce son 2 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da, İl Emniyet Müdürlüğünce son 2 ayda yapılan uyuşturucu operasyonlarında 6 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi (NARKO) ekipleri, Ağrı güzergahını kullanarak batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapacağı belirlenen öncü ve artçı 2 aracı durdurdu. Araçlarda arama yapan ve 6 kilo 30 gram metamfetamin ele geçiren ekipler, 4 kişiyi gözaltına aldı.

Kentteki başka bir operasyonda ise ekipler, durdurdukları bir araçta yaptıkları aramada, 108,16 gram esrar, iki ayrı poşet içerisinde 407,66 gram metamfetamin ve 12 ecstasy maddeleri ele geçirdi.

Ekipler, yaptıkları işlemlerde araçta bulunan 2 kişiden birinin sahte kimlik kullandığını ve "çocuğun nitelikli cinsel istismarı" ile "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından arandığını tespit etti. Şüphelileri gözaltına alan ekipler, suç unsurlarına da el koydu.

Bir diğer operasyonda da uygulama noktasına yakın noktada yol kenarında duran aracı kontrol eden ekipler, aracın içerisindekilerin tedirgin ve şüpheli hareketler sergilediğini fark etti. Uygulama noktasına götürülen araçta arama yapan ekipler, şüpheli bir kişinin yeleğinin iç cebinde 25 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayla ilgili 2 kişi hakkında yasal işlem yapan ekipler, sürücünün de ifadesini aldı.

YORUMLAR
500
İran'dan Ağrı'ya motosikletle uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı İran'dan Ağrı'ya motosikletle uyuşturucu getiren şüpheli yakalandı Son dakika... Afyonkarahisar'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı Son dakika... Afyonkarahisar'da uyuşturucu bulunan otomobildeki 2 zanlı tutuklandı

Emniyet Müdürlüğü, Metamfetamin, Uyuşturucu, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:19 Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın: Eşel-Mobil sistemi şart
15:00 Eğitimini tamamlayamayan yardımcı pilot yüzünden uçak geri dönmek zorunda kaldı
14:57 Özgür Demirtaş TÜİK'in enflasyon rakamlarına tepkili: Faizi indirince enflasyona ne olduğu göze soka soka gösterilmiş oldu
14:56 Asiye'nin son anları: Saplantılı suç makinesi önce ayağından vurdu, sonra kafasından
14:49 Kuzeniyle oynarken sulama kanalına düşen Mehmet yaşamını yitirdi
14:37 Aksoy Araştırma'dan Ertan Aksoy: İlk seçimde iktidar değişecek aksi hayatın olağan akışına aykırı
14:35 Rusya, Ukrayna'ya darbe vurmaya devam ediyor! 600 asker öldürüldü, 3 savaş uçağı düşürüldü
14:22 HDP Genel Merkezi önünde çelenk gerginliği! Polis müdahale etti
14:15 Mahkum'da bu akşam neler olacak? Fırat görevine geri dönebilecek mi?
13:59 Thodex davasında Faruk Fatih Özer'in abisinden şaşırtan savunma: Asıl mağdur biziz!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 15:27:47. #1.11#
SON DAKİKA: Ağrı'da uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement