Son Dakika Haberleri: Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama

Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama

13 saat önce

Ağrı'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 18'i tutuklandı.

Ağrı'da polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonunda gözaltına alınan 21 kişiden 18'i tutuklandı.
Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada, Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapan sokak satıcılarına yönelik 3 ay süreli teknik ve fiziki takipli çalışma yürüttü.
Çalışmaların ardından ekipler, Ankara'daki eğitimden dönüşte Yozgat'ın Yerköy ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Ağrı Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memurları Fatih Şevket Ersin ve Hayrullah Taşköprü'nün adının verildiği "Şehit Polis Memurları Fatih Şevket Ersin ve Hayrullah Taşköprü Operasyonu" için düğmeye bastı.
Ağrı ile Eleşkirt ve Taşlıçay ilçelerinde 20 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 23 şüpheliden 21 gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada, 97,96 gram Metamfetamin, 1 adet uyuşturucu madde olduğu değerlendirilen kahve renkli daralı ağırlığı 4,16 gram toz madde, 1,21 gram esrar, 1,22 gram esrar olduğu değerlendirilen madde, 1 adet tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 1 adet tek kırma tüfek, 2 adet farklı markalarda av tüfeği, 82 adet değişik çapta ve markada tabanca fişeği, 7 adet 70 mm çapında fişek, 97 adet 100 dolar halinde sahte olduğu değerlendirilen kağıt para, 2 adet bıçak ve muşta diye tabir edilen suç unsuru ele geçirildi.
Soruşturmaya ilişkin gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi.
Savcılıktaki işlemlerinin ardından 1 kişi serbest bırakılırken, tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 18 kişi tutuklandı, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Ağrı'da uyuşturucu operasyonu: 18 tutuklama
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:52 Kaynak: AA
Ağrı, Güncel
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