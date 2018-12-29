Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.



Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmanın ardından dün Doğubayazıt ilçesi, Çetenli köyü yakınlarında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 11 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi, gözaltına alındı.



- Ağrı

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Yılın 11 Ayında Türkiye'ye 43 Milyona Yakın Turist Geldi

Tekirdağ'da Düzenlenen Uyuşturucu Operasyonda 2 Şüpheli Gözaltına Alındı

Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek

Son Dakika! OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 50 bin 300 Dosyayı Karara Bağladı