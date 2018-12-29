Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

23 dakika önce

AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmanın ardından dün Doğubayazıt ilçesi, Çetenli köyü yakınlarında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 11 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi, gözaltına alındı.

- Ağrı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:44 Kaynak: DHA

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel
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