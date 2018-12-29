Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
23 dakika önce
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
AĞRI'nın Doğubayazıt ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 11 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.
Ağrı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları istihbarı çalışmanın ardından dün Doğubayazıt ilçesi, Çetenli köyü yakınlarında bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 11 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi. Araçta bulunan 2 kişi, gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:44 Kaynak: DHA
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