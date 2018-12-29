Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu
51 dakika önce
Ağrı'da düzenlenen operasyonda 11 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi.
Ağrı'da düzenlenen operasyonda 11 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi.
Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Doğubayazıt ilçesine bağlı Çetenli köyü bölgesinde plaka ve sürücü bilgileri belirtilmeyen bir aracı durdurdu.
Yapılan aramada 11 kilo 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla iki şüpheli gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:20 Kaynak: AA
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