Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu

51 dakika önce

Ağrı'da düzenlenen operasyonda 11 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu, System.String[]
Ağrı'da düzenlenen operasyonda 11 kilo 750 gram kubar esrar ele geçirildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Doğubayazıt ilçesine bağlı Çetenli köyü bölgesinde plaka ve sürücü bilgileri belirtilmeyen bir aracı durdurdu.

Yapılan aramada 11 kilo 750 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 09:20 Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yılın 11 Ayında Türkiye'ye 43 Milyona Yakın Turist Geldi Bakan Selçuk'tan İndirim Müjdesi: 2019'da Devam Edecek

Son Dakika! OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, 50 bin 300 Dosyayı Karara Bağladı Kenan Sofuoğlu'nun "Emirerlerim" Paylaşımına AK Parti'den İlk Yorum: Bir Daha Olmayacağını Ümit Ediyoruz
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2018 10:11:35. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Uyuşturucu Operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]