Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 6 şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Ağrı'da, "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alınan 6 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları ileri sürülen 6 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi.

Eş zamanlı düzenlenen operasyonda gözaltına alınan zanlıların adreslerinde yapılan aramada ise 5,85 gram metamfetamin, 100 kilitli poşet ile kuru sıkı tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.