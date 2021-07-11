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Ağrı'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ağrı'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi tutuklandı

11.07.2021 15:06

Ağrı'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi tutuklandı Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan kapsamlı projeli çalışmalar neticesinde uyuşturucu...

Ağrı'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi tutuklandı

AĞRI - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan kapsamlı projeli çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı düşünülen 6 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 5,85 gram metamfetamin, 100 adet kilitli poşet ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ağrı'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi tutuklandı
Ağrı'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi tutuklandı
Ağrı'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi tutuklandı
Ağrı'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi tutuklandı

Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Ticareti, Emniyet Müdürlüğü, Ağrı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ağrı'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika


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