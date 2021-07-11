Ağrı'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Ağrı'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi tutuklandı
AĞRI - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü'nce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı
İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan kapsamlı projeli çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı düşünülen 6 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 5,85 gram metamfetamin, 100 adet kilitli poşet ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: İHA
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