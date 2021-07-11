Ağrı'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi tutuklandı - Son Dakika

Şahısların evlerinde yapılan aramalarda 5,85 gram metamfetamin, 100 adet kilitli poşet ve 1 adet kuru sıkı tabanca ele geçirildi. Şüpheliler çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan kapsamlı projeli çalışmalar neticesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı düşünülen 6 kişiye yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

AĞRI - Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü 'nce uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı

Ağrı 'da uyuşturucu ticareti yapan 6 kişi tutuklandı

WhatsApp'a yeni bir özelik geldi! Artık mesajlar bir kez görüntülendikten sonra kaybolacak