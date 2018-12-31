Ağrı'da Uyuşturucuya Geçit Verilmedi

Ağrı
'da emniyet ekiplerinin 2018 yılı içerisinde düzenlediği operasyonlarda yaklaşık bir ton uyuşturucu ele geçirildi.
Ağrı Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri 2018 yılı içerisinde uyuşturucu ile mücadele kapsamında 505 operasyon düzenledi.
Operasyonlarda, 742 kilo eroin, 90 kilo 10 gram esrar, 7 kilo 159 gram metamfetamin, 3 kilo 347 gram Afyon
sakızı, 2 bin 249 uyuşturucu hap, 286 extacy hap, 225 gram sentetik kannabinoid, bin 301 kök Hint keneviri ve 20 silah ele geçirildi.
Ekiplerce gözaltına alınan 680 şüpheliden 125'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Uyuşturucu tacirlerinin yakalanması, zulanan uyuşturucunun ortaya çıkarılmasında narkotik köpekleri Cesar, Mamba ve Ares'in de operasyonlarda büyük payı oldu.
Emniyet Müdürlüğünün paylaştığı 2018 yılındaki operasyon görüntülerine, uyuşturucu tacirlerinin ilginç yöntemleri de yansıdı.