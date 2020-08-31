Ağrı'da uyuşturucuya geçit yok - Son Dakika

Ağrı'da uyuşturucuya geçit yok
Ağrı ve Van İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının tespiti ile uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda, 80 paket halinde 42 kilo 208 gram eroin maddesi, 3 paket halinde 810 gram Afyon...
Ağrı ve Van İl Emniyet Müdürlüklerince uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının tespiti ile uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik ortaklaşa yürütülen çalışmalar sonucunda, 80 paket halinde 42 kilo 208 gram eroin maddesi, 3 paket halinde 810 gram Afyon sakızı maddesi ele geçirildi.
Ağrı Valiliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü ve Van Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının tespiti ile uyuşturucu madde sevkiyatının önlenmesine yönelik yaptıkları çalışmalar sonucunda; Şeker Kavşağı Narkotik Arama ve Kontrol Noktasında durdurulan bir araçta narkotik madde arama köpeği aracılığı ile yapılan kontrollerde 80 paket halinde 42 kilo 208 gram eroin maddesi, 3 paket halinde 810 gram Afyon sakızı maddesi ele geçirilmiştir. Olaya ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüsü gözaltına alınarak çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanmış, suçta kullanılan araca el konulmuştur. Soruşturma kapsamlı olarak yürütülmektedir. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan suç organizasyonlarının deşifre edilmesi ve aydınlık geleceğimizi bağımlılıktan korumak adına yürütülen çalışmalarımız kararlılıkla ve azimle sürdürülecektir" denildi. - AĞRI
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