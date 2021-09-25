Ağrı'da üzerine kaynar su dolu çaydanlık devrilen bebek Erzurum'da tedaviye alındı - Son Dakika

Ağrı'da yer sofrasındaki kaynar su dolu çaydanlığın üzerine devrilmesi sonucu vücudunda 2. ve 3. derece yanıklar oluşan 9 aylık Uhud Hamza Uğur, Erzurum Şehir Hastanesinde tedavi ediliyor.

Ağrı'da yaşayan anne Büşra Uğur mutfaktayken, buradan emekleyerek odadaki kahvaltı sofrasına giden oğlu Uhud Hamza'nın üzerine yerdeki kaynar su dolu çaydanlık devrildi.

Çocuğun feryadını duyan anne soğuk su ile yanan yerlere müdahale ettikten sonra oğlunu Ağrı Devlet Hastanesine götürdü.

Buradaki il müdahalenin ardından Erzurum Şehir Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edilen ve bacak ile ayaklarında 2. ve 3. derece yanıklar oluşan bebeğin tedavisi sürüyor.

Anne Uğur, AA muhabirine, oğlunun çok hareketli olduğunu belirterek, çocuğunun başına gelen talihsiz olaya üzüldüğünü söyledi.

Oğlunun yeni yeni emeklediğini ve mutfakta yemek hazırlarken odaya gittiğini fark etmediğini anlatan anne Uğur "Aileler ne şartta olursa olsun bu yaşlardaki çocuklarını asla yalnız başına bırakmasın. Benim çocuğum yandı, başka çocuklar yanmasın. Erzurum Şehir Hastanesindeki imkanlar çok güzel, doktor ve personele çok teşekkür ederim. İnşallah oğlum kısa sürede iyileşir" dedi.