Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Uzman Çavuş Silahını Temizlerken Kazayla Kendini Vurdu

Ağrı'da Uzman Çavuş Silahını Temizlerken Kazayla Kendini Vurdu

1 saat önce

Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bir uzman çavuş temizlemek istediği silahın kazayla ateş alması sonucu vuruldu.

Ağrı'da Uzman Çavuş Silahını Temizlerken Kazayla Kendini Vurdu, System.String[]
Ağrı'nın Taşlıçay ilçesinde bir uzman çavuş temizlemek istediği silahın kazayla ateş alması sonucu vuruldu.

Edinilen bilgiye göre Hakkari'de 5 yıldır uzman çavuşluk görevini sürdüren Sezai Oğlu (29), tayininin Bolu'ya çıkması üzerine Ağrı'nın Taşlıçay ilçesine bağlı Geçitveren köyünde bulunan baba evine geldi. Uzman çavuş Oğlu, 03 Şubat Pazar günü 15 günlüğüne geldiği memleketinde temizlemeye çalıştığı silahın kazara ateş alması sonucu vuruldu. Ağrı Devlet Hastanesine kaldırılan Oğlu, yoğun bakıma alındı. 3 gün boyunca yoğun bakımda kalan uzman çavuş yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 4 aylık evli olan Şehit Oğlu, Geçitveren köyünde defnedilecek. - AĞRI

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 05:32 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


3 Yaşındaki Kız Çocuğu Minibüste Annesinin Kucağında Öldü Cani Kadın 250 Liralık Küpe İçin Bebeğin Kulağını Parçaladı

Cani Koca, Kargo Almaya Giden Karısını Tabancayla Öldürdü Kız Arkadaşını Benzin Dökerek Yakan Sanık Hakkında Ağırlaştırılmış Müebbet İsteniyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.2.2019 19:21:38. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Uzman Çavuş Silahını Temizlerken Kazayla Kendini Vurdu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]