Ağrı'da vatandaşlara aşure dağıtıldı

Ağrı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünce Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikram edildi.

Cumhuriyet Caddesinde düzenlenen programda konuşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mehmetşafi Erim, vatandaşların mübarek ayda, pişirdikleri aşurelerden birbirlerine ikram ettiklerini hatırlattı.

Muharrem ayının aynı zamanda Müslümanlar için acılı tarihi bir olay olduğunu ifade eden Erim, "Hazreti Peygamberin torunu Hazreti Hüseyin beraberindeki müminlerle birlikte Kerbela'da şehit edildi. Bu olay Müslümanların hafızalarına acı hatıra olarak yer etmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programda, Erim, vatandaşa kazanda pişirilen aşureden ikram etti.