Ağrı'da Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan 11 bin aileye ramazan yardımı - Son Dakika

Ağrı'da Vefa Sosyal Destek Grubu ile Türk Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 18 mahalle ile 106 köyde ihtiyaç sahibi 11 bin aileye gıda kolisi yardımında bulundu.

Valilik, belediye, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), İl Müftülüğü, Türk Kızılay Ağrı Şubesi ve yardım dernekleri gönüllülerinden oluşan ekipler, 7/24 esasına göre ramazan ayı içerisinde hizmetlerini sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığınca salgın nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı olan ve 20 yaş altı vatandaşların her türlü ihtiyaçlarını ivedilikle gideren ekipler, ihtiyaç sahiplerinin gıda ihtiyacını karşılamak için de yoğun çaba gösteriyor.

Vali Süleyman Elban'ın talimatları, Vali Yardımcısı Yakup Ömeroğlu'nun koordinasyonunda çalışmalarını yürüten Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri, il merkezindeki 18 mahalle ve 106 köyde gıda kolilerini ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kapı kapı geziyor.

Vefa Sosyal Destek Grubu İl Müdürü Vefa Çelik, il merkezi ve ilçelerde faaliyet gösteren Vefa Sosyal Destek gruplarının sokağa çıkma sınırlamaları bulunan vatandaşların gıda, maaş ve diğer ihtiyaçlarını yerine getirdiğini söyledi.

Yoğun bir tempoyla çalıştıklarını belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Yaklaşık olarak 72 bin kişinin maaşlarını PTT ve bankalardan alıp evlerinde teslim ettik. Vefa grubu 16 bin çağrıyı olumlu sonuçlandırarak vatandaşların ihtiyaçlarını yerine getirmiştir. Vefa grubu Ağrı merkez ve köylerinde 11 bin kişiye gıda kolisi yardımında bulunmuştur."

Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı da bu sene ramazan ayında gıda kolileri ve yemek dağıtımlarını Valilik koordinesindeki Vefa Sosyal Destek Grubu ile yaptıklarını anlattı.

Tatlı, il merkezi ve köylerde 60 ekibin çalıştığını ve ev ev dolaşarak tüm ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını sözlerine ekledi.