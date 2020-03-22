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Ağrı'da "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu
6 saat önce
Ağrı Valisi Süleyman başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.
Ağrı Valisi Süleyman başkanlığında "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturuldu.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan, tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan vatandaşlar için "Vefa Sosyal Destek Grubu" oluşturulduğu bildirildi.
Açıklamada, söz konusu vatandaşların "112,110,155 ve 156" numaralarını arayarak ihtiyaçlarını bildirebilecekleri kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 03:56 Kaynak: AA
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