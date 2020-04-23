Ağrı'da yabancı öğrencilerden anadillerinde 'evde kal' mesajı - Son Dakika

Ağrı'da yabancı üniversite öğrencileri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sosyal temasın önemine dikkati çekmek için anadillerinde "Evde kalın" mesajı verdi.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde farklı bölümlerde eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların evde kalmasına dikkati çekmek için bir etkinlik gerçekleştirdi.

Türkmenistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Burundi, Çin, Endonezya, Gürcistan, İran, Kırgızistan, Malezya, Mısır, Nijerya, Özbekistan, Somali, Almanya, Suriye ve Tacikistanlı öğrenciler, cep telefonları ile çektikleri videolarda sağlıklı yaşam için evde kalmanın önemini anadillerinde anlattı.

Öğrenciler, dünyayı etkisi altına alan salgın süresince, gerekmedikçe evden çıkmayarak izolasyonun ve sosyal temasın korunmasına dikkat edilmesi durumunda Kovid-19'a karşı başarılı olunabileceğini, bu süreçte dersleri uzaktan eğitimle takip etmenin herkesin yararına olacağını söyleyerek "Evde kalalım sağlıkla eğitim alalım" sloganı ile mesajlarını paylaştı.