Ağrı'da yağışlardan evleri hasar gören aileye yaşam konteyneri tahsis edildi - Son Dakika

Ağrı'da yağışlardan evleri hasar gören aileye yaşam konteyneri tahsis edildi

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yağışlar nedeniyle evleri hasar gören ve çadırda yaşayan 11 nüfuslu aileye Türk Kızılay yaşam konteyneri verdi.

Ağrı'da yağışlardan evleri hasar gören aileye yaşam konteyneri tahsis edildi, System.String[]

Ağrı'nın Tutak ilçesinde yağışlar nedeniyle evleri hasar gören ve çadırda yaşayan 11 nüfuslu aileye Türk Kızılay yaşam konteyneri verdi.

Bintosun köyünün Sofi Keçel Mezrası'nda yaşayan 11 nüfuslu Uluğ ailesinin evi, önceki günlerde etkili olan sağanak nedeniyle hasar görerek kullanılamaz hale geldi.

Geçici süreyle kendilerine tahsis edilen çadırda yaşamını sürdüren aile için İlçe Jandarma Komutanlığı, Türk Kızılay Ağrı Şubesinden konteyner talep etti.

Kızılay tarafından gönderilen yaşam konteyneri, Tutak Kaymakamı Ahmet Karaaslan ve Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı tarafından aileye teslim edildi.

Konteynere yerleştirilen aileye, Kızılay gönüllülerince halı ve gıda yardımında bulunuldu. Kaymakam Karaaslan da çocukları oyuncaklarla sevindirdi.

Kaymakam Karaaslan, AA muhabirine, ailenin durumunun maddi durumunun iyi olmadığını söyledi.

Aileye konteyner verildiğini ancak destek olmaya devam edeceklerini ifade eden Karaaslan, "Kızılay Ağrı Şube Başkanımız bu konteyneri geçici olarak verdi. İnşallah biz evini de yapacağız. Ev için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından aileye para ayırdık. Ev yapmaya başlarlarsa bunun devamını da getireceğiz inşallah." diye konuştu.

Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı ise iki odası, mutfağı ve banyosu bulunan konteynerin, nakliye ücretinin Ağrı Belediyesi tarafından karşılandığını belirtti.

Baba Ercan Uluğ da zor günler geçirdiklerini ve kendilerine her türlü destekte bulunan İlçe Kaymakamlığı ve Kızılay ekiplerine minnettar odluklarını anlattı.

Kızılay, Tutak, Ağrı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 12:55

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da yağışlardan evleri hasar gören aileye yaşam konteyneri tahsis edildi - Son Dakika
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