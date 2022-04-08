Ağrı'da yakalanan 227 Afgan düzensiz göçmen uçakla ülkelerine gönderildi - Son Dakika
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Ağrı'da yakalanan 227 Afgan düzensiz göçmen uçakla ülkelerine gönderildi

08.04.2022 15:44

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresinin koordinesinde uçakla ülkelerine gönderildi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 227 düzensiz göçmen, İl Göç İdaresinin koordinesinde uçakla ülkelerine gönderildi.

Kentte farklı tarihlerde güvenlik güçlerince yakalanan ve işlemler için İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezinde bir süre barındırılan düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesi çalışmaları sürüyor.

İl Göç İdaresi araçlarıyla Ahmed-i Hani Havalimanı'na getirilen 227 düzensiz göçmen, jandarma eşliğinde havalimanında güvenlik kontrolünden geçirildi.

Burada İl Göç İdaresi ekiplerince şahsi eşyaları kendilerine teslim edilen ve seyahat işlemleri tamamlanan göçmenler, jandarmanın oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek Afganistan Hava Yolları'na ait uçağa alındı.

Uçağın başkent Kabil'e iniş yapacağı öğrenildi.

Ağrı'da yakalanan 227 Afgan düzensiz göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da yakalanan 227 Afgan düzensiz göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da yakalanan 227 Afgan düzensiz göçmen uçakla ülkelerine gönderildi
Ağrı'da yakalanan 227 Afgan düzensiz göçmen uçakla ülkelerine gönderildi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ağrı'da yakalanan 227 Afgan düzensiz göçmen uçakla ülkelerine gönderildi - Son Dakika


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