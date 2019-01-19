Son Dakika Haberleri: Ağrı'da Yangın

Ağrı'da Yangın

56 dakika önce

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan yangında bir ev yandı.

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Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan yangında bir ev yandı.

Ahmed-i Hani Mahallesi Güneş Sokak'ta Hacı Reşit Çağbavul'a ait biri kullanılmayan tek katlı iki evin ortak bahçesindeki hurda eşya arasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayan yangının söndürülmesi için olay yerine Doğubayazıt Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri çağrıldı.

Bu sırada rüzgarın da etkisiyle büyün yangın, Çağbavul'un kullanılmayan tek katlı evine sıçradı.

Gelen itfaiye ekiplerince daha fazla büyümeden söndürülen yangında, bahçedeki hurda eşyanın yanı sıra alevlerin sıçradığı tek katlı ev tamamen yandı.

Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:52 Kaynak: AA

Doğubeyazıt, Ağrı, Güncel
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