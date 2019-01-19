Ağrı'da Yangın
56 dakika önce
Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde çıkan yangında bir ev yandı.
Ağrı
'nın Doğubayazıt
ilçesinde çıkan yangında bir ev yandı.
Ahmed-i Hani
Mahallesi Güneş Sokak'ta Hacı Reşit Çağbavul'a ait biri kullanılmayan tek katlı iki evin ortak bahçesindeki hurda eşya arasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların müdahalesine rağmen kontrol altına alınamayan yangının söndürülmesi için olay yerine Doğubayazıt Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri çağrıldı.
Bu sırada rüzgarın da etkisiyle büyün yangın, Çağbavul'un kullanılmayan tek katlı evine sıçradı.
Gelen itfaiye ekiplerince daha fazla büyümeden söndürülen yangında, bahçedeki hurda eşyanın yanı sıra alevlerin sıçradığı tek katlı ev tamamen yandı.
Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 10:52 Kaynak: AA
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