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Ağrı'da yangın ve kurtarma tatbikatı

14 dakika önce

İtfaiye Haftası dolayısıyla Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, öğrencileri yangın konusunda bilgilendirmek amacıyla yangın ve kurtarma tatbikatı düzenledi.

Ağrı'da yangın ve kurtarma tatbikatı, System.String[]

İtfaiye Haftası dolayısıyla Ağrı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, öğrencileri yangın konusunda bilgilendirmek amacıyla yangın ve kurtarma tatbikatı düzenledi.

Alpaslan Ortaokulunda düzenlenen tatbikatta, senaryo gereği yangın alarmını duyan öğrenciler, öğretmenler öncülüğünde hızlı şekilde sınıflarından tahliye edildi.

Daha sonra İtfaiye Müdürü Akın Karaman ve itfaiye erleri, okul bahçesinde toplanan öğrencilere itfaiye aracını tanıtarak yangında yapılması gerekenler hakkında bilgi verdi.

Öğrencileri yangın konusunda uyaran itfaiye ekibi, bahçede yaktıkları ateşin söndürülme aşamalarını öğrencilere uygulamalı olarak gösterdi.

Öğrencilerin heyecanla izlediği tatbikatta, senaryo gereği okulun üçüncü katında mahsur kalan hasta bir öğrenci de itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı.

İtfaiye Müdürü Akın Karaman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrenci ve vatandaşları bilgilendirmek için tatbikatlara okullardan başladıklarını söyledi.

Tatbikatların gerçeği aratmadığını, öğrencilerin hem eğlendiğini hemde yangın hakkında bilgi sahibi olduğunu belirten Karaman, şunları söyledi:

"İtfaiye Haftası kapsamında ana okulları, ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve kamu kurumlarına giderek yangın durumunda ne yapılması gerektiğini anlatıyoruz. Bugün yangının önemini, itfaiye ve arama kurtarma aracımızı öğrencilere anlattık. Yangın tüpünün nasıl kullanılacağını gösterdik. İnşallah onlarda gidip ailelerine anlatacaklar."

İtfaiye, Karaman, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 02:30 Kaynak: AA
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